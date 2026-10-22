中国大陆、香港及澳门民航部门首次联合召开国产C929远程宽体客机的型号合格审定会议，推进这款可用于跨洋及长途洲际航线的客机认证工作。

据香港特区政府新闻公报，香港民航处处长黄嘉华星期三（10月21日）率领代表团，出席由中国大陆民用航空局在上海举行的C929型号合格审定会议。

中国大陆民航局、香港民航处及澳门民航局今年4月签署《关于C929型飞机型号合格审定的合作安排》，此次是三方签署协议后，首次联合召开相关会议，以落实合作安排。

C929是中国自主研制的首款双通道远程宽体客机，与主要用于短途航线的C909和C919不同。C929设计载客量约290座，航程达1万2000公里，可用于跨洋及长途洲际航线。

黄嘉华表示，在中国大陆民航局邀请下，香港民航处自2007年起积极参与C909及C919客机的适航审定评审工作。这次再次获邀参与C929型号合格审定，香港将延续过去的合作经验，发挥在适航审定方面的专业优势，积极派员投入审定工作。

会议期间，香港民航处代表也分享飞机认证方面的国际经验，并与大陆及澳门民航部门敲定后续支持审定工作小组的计划蓝图及合作安排。

香港民航处称，此次合作将进一步加强香港民航业与中国大陆航空产业的深度融合，让香港把握北京“十五五”（2026年至2030年）规划带来的发展机遇。