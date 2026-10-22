中共纪念红军长征胜利90周年，中共中央机关报《人民日报》发表评论称，“核心就是灵魂”是长征的重大启示。

《人民日报》星期四（10月22日）发表署名“任仲平”的文章，题为《在新长征路上阔步前行——写在长征胜利90周年之际》。

文章写道，治理大党大国，维护党中央权威和集中统一领导至关重要。这是历史的昭示。

文章称，遵义会议是中共党史上一个生死攸关的转折点，开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以毛泽东为核心的党的第一代中央领导集体。

文章写道，核心就是灵魂、就是力量，思想就是旗帜、就是方向，这是长征胜利的重大启示。党中央集中统一领导是党的领导的最高原则，这是党史给出的重大结论。

文章称，“一代人有一代人的长征”，中共二十大开启了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程。“两个确立”是中共在新时代取得的重大政治成果，从根本上确保了中华民族伟大复兴历史大势不可逆转、不可阻挡。

“两个确立”在中共十九届六中全会上提出，即“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。”

《人民日报》的文章写道，新征程有新目标、新任务，加强党的自身建设有了新要求。中共二十届五中全会将对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，彰显以习近平为核心的党中央强党强国的历史主动。“只要我们坚定信心、锚定目标，一步一步扎实往前走，成功就一定属于伟大的中国共产党、伟大的中国人民、伟大的中华人民共和国！”

1934年10月，中共领导的中央红军在第五次反国民党军“围剿”失利后，从江西等地出发，展开历时两年的长征，过程中确立了毛泽东的核心领导地位。1936年10月，红一、四方面军在甘肃会宁会师，红一、二方面军随后在今宁夏将台堡会师，标志红军三大主力会合，长征结束。