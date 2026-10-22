中国科技巨头字节跳动旗下豆包手机助手宣布，主动限制人工智能（AI）对银行、支付及互联网金融等金融类应用的操作能力。

综合澎湃新闻和新京报报道，豆包手机助手星期三（10月21日）在官网更新拒绝操作应用清单，宣布主动限制AI对金融类应用的操作能力，范围涵盖银行、信托服务、支付、互联网金融及信贷等领域。

业内人士分析，银行等金融机构的主要顾虑包括账户资金安全、敏感数据泄露，以及发生问题后的责任划分。

由于AI手机助手需要通过识别屏幕内容、模拟点击等方式操作应用，过程中可能接触验证码、通知等敏感信息。一旦AI错误执行转账或证券交易，相关操作可能难以撤回，而出现资金损失后，银行、用户及科技企业之间的责任划分，目前仍缺乏成熟规则。

豆包手机助手此前于10月14日宣布，《屏幕自动化操作声明协议》（SAEP）30天公示期结束，将逐步开放第三方应用的屏幕自动化操作权限，但明确声明拒绝的应用，不会被AI助手执行相关操作。

当天公布的拒绝操作清单涉及155款应用，涵盖社交、支付、购物及办公等多个领域。其中，腾讯及关联生态应用最多，共66款，包括微信、QQ、腾讯会议及《王者荣耀》等；阿里巴巴及关联生态应用有23款，包括淘宝、支付宝及高德地图等。快手和美团旗下也分别有14款及11款应用列入名单。

其他拒绝自动化操作的应用还包括DeepSeek、Kimi、拼多多、小红书，以及多家银行和电信运营商的应用。

据《南方都市报》报道，豆包手机助手10月21日更新的拒绝操作应用清单已增至166款，新增58同城、Keep及华住会等应用。

这份清单涉及搭载豆包手机助手的努比亚M153及NaviX Ultra两款手机。由于多款被列入名单的应用涉及用户日常高频使用场景，相关限制可能影响AI助手跨应用执行任务的能力及用户体验。