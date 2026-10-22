台湾九合一地方选举进入倒数阶段，台湾国安局长蔡明彦指中国大陆正通过资金支持、廉价旅游、网络攻击等六种手法“精准介选”，目前已列管约100起疑似介选案件，争取在选举前将相关事证移送司法机关侦办。

综合台湾《联合报》《太报》报道，蔡明彦星期四（10月22日）赴立法院外交及国防委员会进行业务报告前，接受媒体采访时指出，大陆目前介入台湾选举的最大特色是“精准介选”，国安局近期已统合相关情报机构，积极调查有关案件，并归纳出六种主要手法。

蔡明彦说，第一种是通过非法资金支持特定候选人或政治团体；第二种是安排特定候选人的支持者或地方桩脚，以低廉价格赴大陆旅游。

第三种是动员航空公司提供廉价机票，让特定台湾选民从大陆返台投票。蔡明彦称，根据国安局掌握的情报，相关廉价机票预计在选举前三周开始提供。

他指出，第四种手法是通过不同渠道散播虚假及争议信息。台湾情报机构已将这类活动列为重点调查对象，并运用人工智能（AI）工具辅助查察。

第五种是开设地下选举赌盘，目前已有不少相关案件进入侦办程序。第六种则是通过网络攻击入侵特定目标，窃取选举情报，进行必要的精准介选。

蔡明彦说，针对上述介选手法，国安局目前已列管约100起案件，将积极搜集相关证据，争取在选举前移送司法机关展开调查。

台湾国安局在提交给立法院的报告指出，大陆正加强对台湾的网络攻击及认知作战，今年7月台湾政府网络遭侵扰次数超过1.8亿次，不排除大陆为介入年底九合一地方选举，提前展开情报搜集及网络攻击准备。

台湾九合一地方选举定于11月28日举行，选民将投票选出地方县市首长及议员等公职人员。