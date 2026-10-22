中国广西有国营农场起诉地方政府，市长作为被诉行政机关负责人出庭应诉。

据中新网报道，广西钦州市中级人民法院星期一（10月19日）公开开庭审理原告广西壮族自治区国营某农场诉被告钦州市钦南区政府、钦州市政府及第三人钦南区那彭镇某村民小组林地权属确权及行政复议案。

报道称，中共广西钦州市委副书记、市长李玉成作为被诉行政机关负责人出庭应诉，“直面行政争议，回应民众和企业诉求”。法庭辩论结束后，争议双方均表达调解意愿，法院将组织后续调解。

李玉成在最后陈述中说，国有农场与周边村集体因历史遗留问题形成的林地权属纠纷，争议较多、涉及面广、成因复杂，必须坚持系统观念、源头治理，在法治轨道上统筹推进，面向未来寻求根本解决之道。

报道称，李玉成希望原告方从尊重历史、面向未来的角度出发，以理性务实的态度看待争议，在人民法院主持下，积极与第三人协商调解、互谅互让。钦州市政府将协调钦南区政府，配合人民法院开展庭后调解工作，推动案结事了、政通人和。

李玉成也说，出庭应诉不仅是尊重司法监督、维护法律权威的具体行动，更是政府主动接受司法监督、深化依法行政的具体实践。钦州将推动行政复议和应诉工作提质增效，把调解贯穿复议、诉讼全流程，健全矛盾纠纷多元化解机制，使行政争议实质性化解。钦州市还将严格规范行政执法行为，从源头上预防和减少行政争议。