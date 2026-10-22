中国人工智能（AI）企业深度求索（DeepSeek）据报在最新一轮融资中筹得1000亿元（人民币，下同，191亿新元），规模跻身中国历来最大融资交易之列，显示DeepSeek正加大资金投入挑战美国AI巨头。

彭博社星期四（10月22日）引述知情人士报道，总部位于杭州的DeepSeek在与投资者磋商期间，至少两次提高融资目标，从最初的500亿元增至800亿元，最终达到约1000亿元。

知情人士透露，中国动力电池巨头宁德时代及科技巨头腾讯，是本轮融资中出资最多的投资者之一。由于相关细节尚未公开，知情人士要求匿名。

DeepSeek在2025年初凭借低成本、高性能AI模型震撼全球科技业，引发全球科技股大幅波动，并对美国科技企业在先进AI模型领域的领先地位构成挑战。

不过，尽管DeepSeek持续推出具有竞争力的低成本模型，其财务资源一直远逊于美国主要竞争对手。OpenAI和Anthropic各自累计融资均已超过1000亿美元（1276亿新元）。

最新一轮融资有望缩小这一差距，也为DeepSeek筹备首次公开售股（IPO）奠定基础。彭博社此前报道，DeepSeek与另一家中国AI初创企业月之暗面均在筹备上市，预计将成为中国资本市场备受关注的项目。

随着资金增加，DeepSeek已开始加大AI数据中心建设投入，并积极开发面向中国及海外市场的开源AI模型。

DeepSeek近年来持续推出低成本、高性能模型，对中国国内竞争对手形成压力，并吸引美国及其他海外市场客户。今年9月，DeepSeek发布V4.1 Flash模型后，国内竞争对手MiniMax及智谱AI的股价一度下跌。