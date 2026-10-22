香港大埔宏福苑大火发生接近一年后，独立委员会星期四（10月22日）向特首李家超提交报告。港媒报道，报告点名四个政府部门失职，其中房屋局独立审查组的责任最大。

根据港府新闻公报，李家超星期四收到就大埔宏福苑火灾成立的独立委员会提交的报告。

李家超说，政府就楼宇维修工程监督、建筑物管理、消防装置规管等范畴，将会作出全面性改革。他也说：“我们将仔细研究委员会报告，积极跟进报告的建议，会在短期内公布全面改革计划和如何追究责任。”

新闻公报称，港府将公开委员会报告，并说由于与宏福苑大火有关的涉案人士已被刑事起诉，政府有责任考虑如何处理报告中可能涉及刑事审讯的部分，以免影响审讯，会征询法律意见如何以适当方式尽快公开报告。

香港“星岛头条”报道，报告有逾十个章节，提及总承建商宏业、工程顾问鸿毅等要负主要责任。报告也点名四个政府部门失职，除了房屋局独立审查组之外，另外三个部门为屋宇署、消防处、劳工处。

这场发生去年11月的火灾造成168人死亡。由港府成立的独立委员会，在今年3月至7月举行了30场听证会，听取80名证人供词，处理逾100万个档案。