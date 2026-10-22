针对台北市长蒋万安提出迁建松山机场，台国安局长蔡明彦说，讨论迁建问题时应纳入国安考量。

据联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会星期四（10月22日）邀请蔡明彦率相关情报机关首长提出“国家情报工作暨国家安全局业务报告”。

蔡明彦说，松山机场是国安特勤维安重要运输据点，目前在台北周边也难以找到合适的替代机场，希望在讨论迁建时，可以纳入国安考量。

蔡明彦解释，包括台湾总统的专机以及备援的直升机，都运用机场进行必要的整备和起降，国安局希望在讨论过程中考虑到特勤维安的需求。

综合台媒此前报道，台湾九合一地方选举临近，争取连任的蒋万安10月8日宣布，将规划迁移位于台北市区的松山机场，300公顷用地将用做人工智能（AI）园区、住宅及公园。

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1932年启用的松山机场是军民两用机场，去年的总旅客数量为562万人次。据台湾公共电视此前报道，在桃园国际机场启用后，松山机场转型为台湾境内航线，但在高铁通车后经营惨淡。一直到2008年两岸直航后，松山机场才谷底翻身，除了两岸航线，也被定位为串联上海虹桥、东京羽田、韩国金浦机场的“东北亚黄金航圈”。

有关松山机场存废、迁移的议题，过去20多年来多次成为台北市长选战焦点。