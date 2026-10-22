美国存储晶片大厂美光科技台湾桃园厂工会与资方就员工利润分红未能达成共识，星期四（10月22日）发动24小时罢工。尽管美光前一天已与台中厂工会签署劳资协议，桃园厂工会仍不满公司未提出具体分红方案，决定继续罢工。

综合法新社和台湾知新闻财经报道，桃园厂工会星期四上午9时起，在厂区门口展开为期24小时的罢工行动，预计持续至星期五（23日）上午9时。

法新社指出，星期四早上有多名罢工员工在桃园厂外聚集、手举横幅抗议，美光则与厂内数百名员工举行电话会议。

桃园厂工会理事长林哲瑞向媒体表示，工会星期三（10月21日）在桃园市政府与资方进行协商，但双方未能达成共识，预计星期五（10月23日）继续谈判。

他强调：“如果放弃，游戏才真正结束。”

工会指出，美光自9月初首次调解以来，一直未就员工利润分红机制提出具体数字，尽管双方多次协商，仍未取得实质进展。

工会的主要诉求是，要求建立以公司营业利润15%为基础的长期员工分红制度，并将奖金发放方式由每年改为每季，以改善过往绩效奖金（IPP）不透明、分配不对称的问题。

法新社报道，工会也要求发放相当于83个月薪资的一次性奖金。

美光9月曾宣布，向符合条件的台湾员工每人发放100万元（新台币，约3万9300新元）现金奖金，但工会认为，公司仍未提出具体的长期利润分配方案。

桃园厂工会也宣布，将针对美光星期四上午10时在全体员工会议上公布的方案，交由全体工会会员投票表决。

另一方面，美光与台中厂工会星期三宣布，双方经过多日密集协商，已就多项议题达成共识，并正式签署劳资协议，但未公布具体内容。

林哲瑞批评，美光与台中厂工会达成单方面协议，却未充分考虑桃园厂工会的意见。他也要求资方提出具体方案，进行实质协商，而非以与台中厂工会签署保密协议为由，拒绝公开协议内容。

美光则回应，虽然星期三与桃园厂工会的协商未能达成共识，但公司仍希望保持沟通对话，并以最大诚意寻求双方都能接受的解决方案。

据统计，美光桃园厂约有3000名员工，其中约2400人为工会会员；台中厂则有约1万2300名员工，工会会员约1万1000人。