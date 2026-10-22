也门胡塞武装不断发动袭击，中国驻沙特阿拉伯使领馆建议中国公民暂勿乘飞机在沙特旅行。

据中国驻沙特大使馆微信公号，星期四（10月22日）凌晨，沙特民航总局发布公告称，达曼法赫德国王国际机场于10月21日（星期三）晚间遭袭，目前已造成一死八伤，物质损失尚在评估中。另有官方消息称，一架亚丁航空客机在本次袭击中受损，机上一人受伤。

中使馆称，连日来，沙特利雅得、达曼等地机场和重要设施持续遭导弹和无人机袭击。利雅得哈立德国王国际机场和一些南部城市机场目前仍无恢复运营确切信息，其他城市机场航班经常出现大面积异常。

中国驻沙特使领馆再次提醒在沙中资机构和中国公民务必提高安全防范意识，减少非必要外出，远离机场、石油设施、军事基地等敏感地区，勿拍摄军事行动和敏感设施。建议近期勿乘飞机在沙特旅行，已购票旅客请与有关航司保持密切联系，关注航班变化和有关机场情况。发生争议时保留好相关证据，理性维权。

中使馆提醒，拟陆路从第三国出入沙特人员请注意有关国家入境规定，携带好重要证件。长途行车务必注意交通安全，遵守交通规则。

另据路透社报道，美国官员称，美国国务院已下令部分驻沙特阿拉伯外交人员及家属撤离，并计划要求驻中东其他多个使团的家属离开当地。

美国国务院发言人皮戈特在社交媒体平台X发文说，鉴于得到伊朗支持的也门胡塞武装袭击沙特境内民用目标，国务院已下令“仅撤离驻沙特的非紧急美国政府雇员及其家属”。