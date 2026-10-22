台湾新北市检方星期三（10月21日）起诉五名嫌犯，指他们受中国大陆人士指使策划假车祸，撞伤曾嘲讽大陆领导人的台湾相声演员黄逸豪。台湾国安局长蔡明彦说，大陆跨境镇压“有升温趋势”，现已掌握部分黑帮及与黑道有关的征信社名单，并交给警方，后续将加强扫荡。

黄逸豪曾在演出时嘲讽中国大陆领导人。今年5月，他的演出场地遭泼漆、泼粪；9月演出前，他又在住家附近遭车辆撞伤。新北地方检察署调查后称，这不是普通交通事故，而是境外人士出资、在台人员跟监并企图以假车祸使他重伤、无法演出的案件。

新北地检署星期三公布侦查结果，指五名被告涉嫌接受匿名大陆人士“K”指示及资金，跟监黄逸豪、在黄逸豪的机车安装定位追踪器，再分工策划驾车冲撞。

检方称，“K”因不满黄逸豪批评中共政权，出资45万元（新台币，下同，1万7624新元），要嫌犯让他受伤住院、无法参加9月20日的演出；9月11日冲撞时，驾车者听见黄逸豪惨叫后停手，黄仅右骨盆挫伤。 “K”因不满伤势轻微，拒付20万元尾款。

检方以重伤害未遂、非法收集利用个人资料等罪起诉五人，建议判刑二年七个月以上至五年六个月以上不等。

台湾立法院外交及国防委员会星期四（10月22日）邀请蔡明彦率相关情报机关首长进行业务报告，并备质询。这起事件也受到会中朝野立委关注。

台湾国安局长蔡明彦10月22日在立法院会见媒体。（路透社）

蔡明彦当天受访时说，相关行为已“严重侵犯台湾民主法治社会底线”。安全部门查处重点是保护被害人、严惩加害人；目前落网者多属执行层，后续将追查是否存在接受大陆方面指示和资助的犯罪集团及网络，并针对特定帮派加强扫荡。

蔡明彦也提到，相关案件目前多依刑法伤害、伤害未遂、公然侮辱，以及个人资料保护法或组织犯罪条文侦办，国安局支持检讨《反渗透法》等法规。

台湾政府的大陆委员会副主任委员沈有忠当天出席另一场座谈会时也提到，台湾政府拟修法将跨境镇压纳入《反渗透法》单独成罪。

检方公布侦查结果后，黄逸豪星期三也在脸书发文感谢检警及调查人员，并以花莲子弟身份点名国民党立法院党团总召傅昆萁，期待对方推动反跨境镇压立法，“让大家看见，当中共的手伸进台湾、伤害台湾人时，您站在哪一边”。

黄逸豪9月公布的车祸照片显示，他的机车在巷道内被车辆撞上。（取自黄逸豪的喜剧本位主义脸书）

傅昆萁随后发文回应称，不论政治立场，任何人都不应因言论遭受暴力威胁；他对此事感到震惊，并要求民进党政府查明金流、幕后指使者及共犯与可公开的证据和调查进度。

黄逸豪星期四凌晨则再次发文，透露接到台北市长蒋万安与蓝绿政治人物关心，他对此表示感谢；同时强调政治立场可以不同，但​​推动反跨境镇压立法“比几百通电话有意义得多”，并再次点名傅昆萁“你的工作是推动立法，不是震怒”。