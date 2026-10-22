中国工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台发出预警，指广泛用于网站开发的编程语言PHP存在两项超危安全漏洞，黑客可在未经身份验证的情况下远程执行任意代码，造成服务器被控制、敏感信息泄露及业务中断等严重后果，呼吁相关机构及用户立即排查并升级系统。

据中国工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）通报，PHP是一种广泛用于网站开发的开源服务器端脚本语言。此次发现的两项远程代码执行漏洞危害严重，攻击者可利用这些漏洞远程执行任意代码，造成服务器受控、敏感信息泄露、业务中断等危害。

通报指出，受影响的版本包括PHP 8.5系列低于8.5.12的版本、8.4系列低于8.4.27的版本、8.3系列低于8.3.36的版本、8.2系列低于8.2.35的版本，以及8.1系列和更早版本。

目前，PHP安全团队已修复漏洞并发布安全公告。工信部平台建议相关单位及用户立即展开全面排查，及时升级至最新安全版本。

对于无法立即升级的系统，平台建议采取临时下线、关闭会话上传进度功能、网络隔离及限制网络访问等防护措施，同时加强网络安全监测和管理，及时修改账号密码及密钥等凭证，防范网络攻击风险。

中国科技企业也相继采取应对措施。腾讯云和阿里云等云服务厂商已发布漏洞风险通告，提醒用户尽快检查业务系统是否使用受影响的PHP版本，并及时安装安全更新。

此次漏洞事件已引发全球网络安全警戒。英国国家网络安全中心星期三（10月21日）发布安全警报，敦促相关机构立即升级系统，若无法及时修复，应考虑暂时关闭受影响网站。

日本、芬兰、荷兰及法国等欧洲国家的部分政府网站已采取预防性下线措施，以避免遭到网络攻击。英国预算责任办公室及德国、奥地利部分大学网站也暂时下线，以采取安全防护措施。

网络安全企业Wiz估计，全球约七成网站使用PHP。该公司指出，相关漏洞已存在超过10年，研究人员最初使用GPT-5.6 Sol模型发现漏洞，并使用OpenAI一款尚未发布的模型，进一步实现了对这些漏洞的利用。