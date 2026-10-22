继上周辟谣香港富豪李嘉诚去世传闻后，长实集团再发公告澄清，李嘉诚身体健康状况良好。

综合金融界和红星资本局等报道，长实集团星期三（10月21日）在公告中说，近日有多个自媒体、网络社交账号，以历史图片或虚假图片，散播“李泽钜及李泽楷到慈山寺上香祈福，李嘉诚没有到场”的虚假内容。

当中有些文章中的照片并非李泽钜及李泽楷，也有采用二人于2019年3月27日出席慈山寺开光典礼暨博物馆启用仪式时的照片，讹称为近日拍摄，事实上当日李嘉诚、李泽钜及李泽楷三父子同场。

长实集团说，公司强烈谴责有人别有用心捏造虚构故事，要求捏造虚构故事及散播谣言者，立即删除有关内容，同时公司将保留法律追究权利，并强调目前李嘉诚健康情况良好。

长实集团提到公司在上星期四（10月15日）发出官方声明后，并没有再回应，一切以该声明内容为准。网络上其他声称公司相关人士所做补充、回复，都为虚假杜撰，并不代表公司立场。

长实集团警告各界人士及媒体，切勿因流量或其他目的，杜撰虚假新闻；同时呼吁媒体对利用媒体平台转发新闻者，引入严谨监管及严厉罚则，以杜绝被利用为散播谣言的同谋。

长实集团上周四辟谣李嘉诚去世传闻，集团公关部工作人员回应大陆媒体称，李嘉诚暂未有公开露面回应计划。

李嘉诚自退休后，甚少公开露面。被媒体视作其“红颜知己”的维港投资联合创办人周凯旋，10月8日在新加坡出席福布斯全球总裁会议晚宴期间，拨通视讯电话让新加坡总理黄循财与李嘉诚通话，并在记者前举起手机让屏幕上的李嘉诚入镜，这是李嘉诚最近一次的“露面”。

李嘉诚上一次露面照在今年5月20日公布。照片中，李嘉诚驾驶着电动代步车，在太平山顶的观景台上欣赏维港景色。李嘉诚基金会同日在脸书公布了李嘉诚策划的新一轮“爱能助”医疗计划。