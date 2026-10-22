中国监管部门要求主要电商平台加强商品和服务质量管理，引发市场对行业监管压力的关注。阿里巴巴星期四（10月22日）股价跌逾6%，创近两个月最大跌幅，并拖累香港股市表现。

截至星期四下午3时半，阿里巴巴港股跌6.2%，为8月24日以来最大跌幅，也是拖累香港恒生指数表现最明显的个股。恒生科技指数一度下挫5.3%，创7月17日以来最大盘中跌幅。

中国国家市场监督管理总局星期三（10月21日）公布，近日在北京召开平台产品和服务质量提升专题座谈会，要求进一步压实平台主体责任，推动网络交易平台企业持续提升产品和服务质量。

市监总局说，随着网络交易新业态新模式不断迭代，直播带货、即时零售、社交电商等场景下质量安全风险更加复杂隐蔽，假冒伪劣、货不对板、虚假宣传等问题仍时有发生，平台质量提升工作还存在不少堵点难点。

市场监管总局要求平台切实履行好“守门人”责任，健全质量管理体系，全链条压紧压实质量管控责任；发挥平台大数据优势，推动把数据优势转化为质量优势、产业优势，以数据协同推动供应链质量联动提升，以消费数据反哺产品质量迭代升级；守护消费者权益，打造安全放心线上消费环境，推进信息公开透明，筑牢售后服务支撑，提升消费维权效能。

出席会议的平台包括京东、阿里巴巴旗下淘天集团、拼多多、小红书、快手、字节跳动旗下抖音，以及多点、唯品会和得物等。

彭博社报道，大华继显执行董事梁伟源指出：“这种有关商品质量的‘提醒’，对电商行业来说并不新鲜，但感觉似乎没完没了。”他指出，相关监管行动对企业盈利的影响正逐渐减弱，但对市场情绪的冲击仍然明显。

此次股价下跌也反映中国科技企业面临的经营挑战。阿里巴巴等企业一方面须维持核心电商业务增长，另一方面又不断加大人工智能（AI）领域的投资，使投资者开始关注巨额资本开支能否带来足够回报。

恒生科技指数今年以来已累计下跌31%，表现持续低迷。