官方数据显示，中国1-9月居民用电十年来首现负增长。

中国国家能源局星期三（10月21日）在微信公众号公布，1至9月城乡居民生活用电量1万2346亿千瓦时，同比下降0.3%。

据第一财经报道，这是近十年该统计口径下，中国1-9月居民用电累计增速首次由正转负。

国家能源局也公布，9月城乡居民生活用电量1210亿千瓦时，同比下降6.0%，并说主要原因是受“沙德尔”台风等极端天气影响，9月上中旬华中、华东、南方等高负荷区域降温用电需求下降。第一财经指出，9月的数据下拉了前八个月微弱的正增长。

中国电力企业联合会统计与数智部主任助理吴立强分析，受去年同期气温基数较高影响，城乡居民生活用电量较8月降幅继续扩大1.9个百分点，拉低全社会用电量增长。

吴立强说，9月当月，上海（-27.8%）、浙江（-22.6%）、江苏（-22.1%）、湖南（-21.4%）、江西（-18.4%）、湖北（-15.3%）、安徽（-13.8%）、福建（-11.8%）城乡居民生活用电量同比两位数负增长。

第一财经的报道也提到，极端天气效应在8月已经显现。今年8月，因为台风、强降雨增多，以及空调用电明显减少，城乡居民生活用电量同比下降4.0%。1-8月城乡居民生活用电量尚维持0.3%的正增长，8、9 两月连续单月同比下滑，最终带动1-9月累计增速转负。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉第一财经记者，居民用电受气候因素扰动极大。居民生活水平提升带来的用电需求增长，很大一部分体现在空调这类高耗能家电上，而空调用电高度依赖气温条件。本次下滑属于短期现象，特别是由于电动汽车渗透率大幅度提升，居民用电中长期仍有望保持增长。