中国机器人制造商宇树科技创始人王兴兴认为，物理人工智能（AI）已出现技术突破的迹象，具身智能最快可能在明年迎来类似ChatGPT问世时的重大突破。但他也警告，未来行业竞争将非常激烈。

综合澎湃新闻和21世纪经济网报道，王兴兴星期四（10月22日）在杭州举行的2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上发表演讲时指出：“物理AI目前已经看到被击穿的苗头，很可能最近一到两年，或者两到三年。”

他预计，具身智能最快明年就可能迎来“ChatGPT时刻”，即机器人在理解和执行现实世界任务方面取得突破性进展，推动产业进入新阶段。

王兴兴也在现场展示宇树科技使用GPT-6模型训练机器人的视频，显示机器人能够在零训练情况下，完成绘画、路径规划及导航等任务。

但他指出，当前具身智能面临的最大技术挑战，仍是如何让AI模型的输入输出与真实物理世界准确对应。例如，机器人虽已能较好地完成路径规划和导航，但面对从未接触过的物品时，抓取成功率仍可能显著下降。

王兴兴透露，宇树正尝试通过AI模型自我进化的方式解决这一问题，让模型自行编写代码、采集数据，并在测试环境中反复训练，“人只需要偶尔推一把、打个勾、给个反馈，模型再根据这个反馈重新迭代”。

他指出，目前顶尖AI大模型公司在一定程度上已实现模型的自主进化，预计未来模型能力提升的速度还将持续加快。王兴兴期待宇树能在2027年或2028年，让AI模型与机器人技术在物理层面实现真正融合。

谈及行业未来发展，王兴兴认为，机器人硬件的大规模生产能力、物理AI模型的研发和应用，以及超大规模算力服务器和晶片制造能力，将成为竞争关键；数据、算力、能源及矿产资源也将愈发重要。

王兴兴直言，未来竞争将“非常惨烈”，需要业界共同努力，推动人类文明进入下一阶段。

王兴兴此前曾多次预测具身智能的技术突破时间。今年8月，他预计具身智能最快两三年、最慢五至10年迎来“ChatGPT时刻”；本月12日则进一步预测，最快一两年便可能实现突破。

所谓物理AI，是指能够让机器人、自动驾驶汽车等自主机器感知、理解现实环境，并作出相应行动的人工智能技术，它们通常封装在机器人或自动驾驶汽车等自主机器中。

美国科技巨头英伟达、特斯拉正积极布局物理AI及机器人领域。英伟达创始人黄仁勋曾多次表明，“下一波浪潮是物理AI”。特斯拉创始人马斯克更预计，未来地球上人形机器人的数量甚至会超过人类。