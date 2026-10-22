台湾九合一地方选举临近，震传媒最新民调显示，民进党台北市长参选人沈伯洋领先国民党参选人、现任市长蒋万安近四个百分点。

据震传媒报道，震传媒星期四（10月22日）公布委托山水民意公司执行的民调结果。

民调显示，在台北市市长参选人中，42.8%台北市民支持沈伯洋、39.0%支持蒋万安。与6月份民调相比，沈伯洋支持度上升15.3%，蒋万安支持度下跌16.2%。

有关蒋万安施政满意度部分，51.4%台北市民满意、40.6%不满意；与6月份民调相比，满意度下降14.3%，不满度上升14.3%。

投票率方面，有90.1%的台北市民称会去投票，8.1%不会投票。

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政党倾向方面，35.9%受访者支持民进党、25.4%支持国民党、9.4%支持民众党；37.3%受访者倾向泛绿、29.6%倾向泛蓝，26.9%自认是中间选民。

这项民调是由震传媒出资委托山水民意研究股份有限公司执行，调查时间是10月18日至10月19日，针对设籍台北市、年满20岁的民众为调查对象，通过电脑辅助电话访问系统进行电话访问。成功完访1074人，在95%信心水准下，抽样误差约±2.99个百分点。

对于最新民调，台湾政治评论员吴崑玉在震传媒网络节目《新闻！给问吗？》上指出，蒋万安目前有两大问题，分别是施政问题和形象问题。

吴崑玉提到，蒋万安的施政满意度下跌，还不是最重要的问题，最大问题是“人设垮了、形象崩了”。蒋万安施政满意度合计51.4%、但支持度仅39%，代表有约12%的市民认为蒋万安施政还可以，但支持不下去，这12%的落差，是对蒋万安的形象不满意，对他的未来或执政能力没有信心，这才是最大的问题。