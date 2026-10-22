中国浙江省杭州市警方通报，数字经济企业盘石公司涉诈骗被立案侦查，创始人田宁被采取刑事强制措施。

浙江杭州市公安局拱墅区分局星期四（10月22日）发布警情通报，该局近期对浙江盘石信息技术股份有限公司及其关联公司涉嫌合同诈骗的犯罪行为立案侦查，并对49岁田姓男子等相关人员依法采取刑事强制措施。

公安机关目前正在全力开展案件侦办、追赃免损工作。

综合钱江晚报、财闻网等报道，多个独立信源证实，盘石集团董事局主席、实控人田宁自今年7月中旬起失联，至今已有三个月。

盘石官方微信公众号、田宁个人微信朋友圈的更新分别停留在7月13日和7月4日，盘石高管吴月凌的个人视频号自6月17日后未再更新。

目前，盘石集团位于杭州市拱墅区盘石全球数字经济产业园内的总部，各出入口均贴有“整改”封条，办公区域设置障碍物遮挡，无法进入。

园区工作人员称，公司被查封调查，多名相关高管此前被带走。对于市场流传的合同诈骗说法，目前尚待权威信息确认。

现年49岁的田宁生于浙江湖州，毕业于浙江大学动物科学学院，2004年在杭州创办盘石公司。

盘石公司司以互联网广告营销起家，曾与百度开展广告代理合作，后来发展自己的“盘石网盟”，主要为中小企业提供网络广告投放和客户获取服务。

此后，盘石业务拓展至企业数字化服务、直播电商，以及数字经济产业园的建设和运营，海外布局曾涉及印尼、菲律宾、马来西亚等市场。

田宁曾入选《财富》“中国40岁以下商界精英”，获授世界经济论坛“全球青年领袖”称号。