中国驻也门大使馆临时代办邵峥受访时，驳斥“胡塞使用中国零件制造导弹”的说法毫无事实根据。

据中国驻也门大使馆“走近也门”微信公众号消息，邵峥星期一（10月19日）接受沙特主流媒体《中东报》采访，在被问及对近期有报道指中国公司“两用物项”流入胡塞武装控制区的看法，以及也门政府是否就此与中方沟通过时说，所谓“胡塞使用中国零件制造导弹”完全是毫无事实根据、不负责任的抹黑造谣，中方坚决反对。

邵峥强调，中国作为安理会五常及负责任大国，在军品出口方面一向采取谨慎、负责态度，严格管控军民“两用物项”的出口，严格遵守并执行安理会2216号等相关决议，严格履行应尽国际义务。

他称，中方同也门政府保持着密切沟通，并向也政府表示，如也方掌握相关材料可向中方提供，中方愿就此认真展开调查。

对于胡塞武装袭击沙特境内民用设施，中方持什么立场的提问，邵峥说，中方对有关袭击造成重大人员伤亡表示谴责，对冲突加剧表示严重关切。

他还说，中方一贯反对针对平民和民用设施的袭击，呼吁有关方面避免采取导致地区紧张局势升级的行动，通过对话谈判解决分歧和争端，早日实现地区和平与稳定。

在也门胡塞武装持续升级对沙特阿拉伯的袭击，中国驻沙特使领馆星期四（10月22日）发文，建议中国公民暂勿乘飞机在沙特旅行。

另据路透社报道，美国官员称，美国国务院已下令部分驻沙特阿拉伯外交人员及家属撤离，并计划要求驻中东其他多个使团的家属离开当地。