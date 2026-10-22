中国裁军大使李驰江在联合国大会针对外空问题发言时说，中方不主张在外空搞“大国竞争”和阵营对抗，并强调防止外空军备竞赛和武器化是外空安全治理的最紧迫任务。

据中国常驻联合国代表团官网消息，李驰江星期二（10月20日）在第81届联大一委关于外空问题作专题发言。

他说，当前，外空军备竞赛与武器化已成为现实威胁。美国将外空界定为“作战疆域”，公开承认在轨部署太空控制武器，向国际社会释放出极其危险的信号。大多数国家维护外空安全愿望与一国称霸外空的矛盾空前尖锐，这是外空安全面临的最大挑战。

为此，李驰江提出中方四点主张，首先要解决外空军备竞赛和武器化这一根本问题，各国应坚持“外空战打不赢也打不得”理念，放弃“主导外空”战略，不在外空搞“大国竞争”和阵营对抗。

他说，其次是事实证明，自愿性规则无法阻止外空武器化，因此要加强谈判缔结外空军控条约的国际努力，因此欢迎各方讨论完善当前唯一的外空军控法律文书建议——中俄“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”（PPWT）草案。此草案核心条款为“禁止在外空放置武器”“禁止对外空物体使用或威胁使用武力”能够从根源上遏制外空武器化、战场化。

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李驰江也提到，外空规则应由各国共同制定，不能搞小圈子、排他性安排。应积极推进和平利用外空国际合作。一边放任在轨部署武器的行为，一边搞“选择性军控”，无助于维护外空和平与安全。

此外，他指出，要深入研究商业航天介入他国武装冲突带来的法律争议和现实问题，在广泛磋商基础上探寻可行的治理方案。

据《华盛顿邮报》报道，美国空军部长迈因克上月在一场年度航空、航天与网络会议上说：“美国现已拥有在轨太空控制武器，能够保护美国部队免受敌对势力的攻击。”这是美国太空军首次证实，美国已在太空部署武器。

中国外交部发言人郭嘉昆之后在例行记者会上应询时说，中国一贯坚持和平利用外空，维护外空安全，反对外空武器化、战场化和军备竞赛，并敦促美方停止在外空扩军备战，以实际行动维护全球战略稳定。