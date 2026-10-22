欧盟新北极战略将中国在当地日益扩大的活动，以及中俄合作视为安全隐患。中国外交部批评，以冷战思维划分阵营，挑动地缘对抗，不利于北极地区的和平稳定发展。

中国外交部发言人毛宁星期四（10月22日）在例行记者会上，回应欧盟新北极战略及欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯有关防止中俄主导北极航道的言论时，作出上述表态。

毛宁指出，北极涉及国际社会的整体利益，各国依法在北极开展活动的权利和自由应当得到充分尊重。

她强调，中国在北极的活动旨在促进北极和平稳定和可持续发展，符合国际法。“以冷战思维划分阵营，挑动地缘对抗，不利于北极地区的和平稳定发展。”

欧盟星期二（20日）公布新北极战略，将安全问题列为核心议题，计划加强卫星监控、推动设立海上安全中心，并通过联合采购及资源共享等方式，提升欧洲的破冰船能力。

卡拉斯指出，俄罗斯正扩大在北极的军事部署，重新启用苏联时期的军事基地，并在当地测试新武器。她也警告，中国在北极的战略雄心不断扩大，北京对当地港口、矿产及关键基础设施的投资值得仔细审查。

随着气候变暖加速北极海冰融化，当地新航道及自然资源的战略价值日益凸显，中国、俄罗斯、美国及欧洲均加紧在北极布局。

中俄本周也同意扩大北极航运合作，包括增加连接两国港口的航线，进一步加强双方在北极地区的合作。