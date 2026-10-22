台湾检方星期四（10月22日）指挥调查局人员，搜索时政评论人、《美丽岛电子报》董事长吴子嘉位于台北的办公室及住处。据报，案件涉及民进党新竹县长参选人郑朝方控告吴子嘉涉嫌违反《公职人员选举罢免法》，意图使他不当选。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，台湾检调目前拒绝说出案由，但据报搜索行动疑似与民进党籍新竹县长参选人郑朝方控告吴子嘉意图使人不当选有关。

此前，新竹县竹北地区出现一批针对郑朝方的文宣，以“请人民帮忙检视这是否涉及贪污、逃漏税、洗钱之行为？”为题，内容涉及竹东至善庄园土地开发争议，右侧并印有郑朝方的照片、姓名及吴子嘉署名。

吴子嘉的办公室及住处上午被搜索后，他主持的网络节目《董事长开讲》脸书账号下午发文称，吴子嘉遭郑朝方家族以涉嫌意图使人不当选提告，遭受司法追杀迫害，致使星期四晚间无法到场主持节目。

贴文称：“吴董事长对此表达严正抗议，认为这是以司法手段打压言论自由。若须交保，将拒绝交保，并以绝食方式表达抗议。”

此事发生的时间点，距离九合一选举仅剩一个多月。国民党团书记长许宇甄针对此事称，选举脚步越来越近，民进党政府的司法动作却越来越大，质问难道台湾民主已经走到必须靠司法搜索来决定政治胜负的地步？

郑朝方阵营回应称，静待司法调查。