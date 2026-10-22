香港宏福苑火灾独立委员会向特首李家超提交的报告，据悉点名房屋局独立审查组、屋宇署、消防处及劳工处四个政府部门失职，但没有提及问责官员。李家超称会仔细研究报告，并在短期内公布全面改革计划和如何追究责任。

去年11月发生的宏福苑大火，造成168人死亡。独立委员会在今年3至7月举行30场公开听证会后，原定9月向李家超提交火灾调查报告但申请延期，终于在星期四（10月22日）提交。

综合港媒消息，港府不会即日公开报告文本，会先交由律政司审视，确定是否涉及刑事罪行；律政司会将与刑事调查相关的内容遮蔽，并等到完成相关法律程序后，才向公众公开文本。

消息指出，该份报告有数百页、超过10个章节，当中点名四个政府部门失职，包括房屋局独立审查组、屋宇署、消防处及劳工处。在所有政府部门中，以房屋局独立审查组责任最大，主要过失包括巡查工地前不应事先通知，让承建商有机会更换棚网；以及没有跟进检查棚网的阻燃效能。例如，在2024年10月28日，审查组在宏福苑测试，棚网点火燃烧10秒后没熄灭，火头要被人吹熄。而居民曾多次就此投诉，但审查组都没有检查及跟进。

屋宇署方面，听证会提到该署2023年引入新政策，对附有监工计划书的小型工程要抽样20%进行实地巡查，但该政策在大火后才通知审查组。委员会在报告中认为屋宇署与房屋局独立审查组沟通不足，署方需要负责任。

至于消防处，委员会认为防火工作有不足，对于泡沫塑料封窗、安全楼梯开设临时出入口等问题，消防处都一度认为“与自己无关”。对于坊间有人质疑火灾当日消防处的救火工作效能，委员会认为救火行动无问题，对于有人认为应投掷水弹、使用无人机救火或向中国大陆求援，委员会均认为无需要。

至于劳工处在听证会上承认巡查17次均未发现有工人吸烟，委员会认为劳工处的责任相对其他部门较为轻微。

报告指出，宏福苑维修总承建商宏业、工程顾问鸿毅等要负主要责任，不过没有提及问责官员。至于如何问责及惩处，要交由港府决定。

报告也提出一系列建议，避免类似事件再次发生，包括要加强监管相关专业人士，不能做“橡皮图章”、引入具有刑事成分的罚则，防止大维修工程出现围标现象；以及对工程物料标准作出建议，并提出消防处要改善提交消防装置及设备证书的方式。

中国港澳研究会顾问刘兆佳接受《联合早报》访问时说，现阶段很难说会不会有问责官员需要问责下台，相信中央政府和特首会从政府威信、管治效能、政治稳定、管治团队的团结、强化爱国者治港新政治格局的角度，慎重思考应对之道，让公众信纳特区政府有担当和处事公平公正。

他认为，宏福苑火灾发生近一年，社会仍未淡忘事件，民情也可能不断刷新，港府理应掌握足够资讯，准确预判报告出炉后的社会反应，做适当决定。