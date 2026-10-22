（悉尼综合讯）太平洋岛国瓦努阿图内政部长安德鲁·纳普阿特（Andrew Napuat）说，目前没有计划减少中国警务人员的驻留规模，并指瓦努阿图仍需要来自北京及其他国际伙伴的警务援助。

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，纳普阿特在声明中说，瓦努阿图总理乔瑟姆·纳帕特（Jotham Napat）在签署《纳卡马尔协议》后便已宣布，瓦努阿图在处理对外关系时不会选边站队，“这凸显瓦努阿图一贯坚持的立场：与各国友好相处，不与任何国家为敌”。

瓦努阿图与澳洲上星期就落实《纳卡马尔协议》举行高层会晤，两国政府在会后的联合声明中说，该协议认可澳洲作为“瓦努阿图长期以来主要警务合作伙伴”的地位，并指中国对瓦努阿图的警务援助项目是“有时限的，且预计会随时间推移而减少”。

纳普阿特似乎对联合声明中的条款表示异议。他说，“在任何协议中都没有必要提及第三方”“这类针对特定伙伴的言论，并不能反映我国在处理与各伙伴关系时的立场”。

他也批评ABC此前关于上述联合声明的报道，称其暗示瓦努阿图是在“针对”中国。

纳普阿特说，瓦努阿图目前仍在建设自己的队伍，从长远来看，希望“逐步淘汰所有顾问，并能够独立管理自己的警队。”但他补充说，瓦努阿图尚未决定​​采取这一步骤。

他说：“我们会在国家层面做出这一决定，绝不会仅仅因为某项协议中的条款，就将任何合作伙伴排除在外。”

中国近年持续推进与南太平洋岛国之间的警务合作，扩大在区域的影响力。自2023年起，中国在瓦努阿图派驻一支警务培训小组；纳普阿特上月访问北京，续签双方的警务合作协议。

纳普阿特关于瓦努阿图最终将逐步淘汰“所有顾问”的言论，与澳洲此前就两国警务合作的公开表态存在矛盾。

澳洲联邦警察一名高级官员上周在议会委员会上称，为落实《纳卡马尔协议》，派驻瓦努阿图的澳州联邦警察人数在“未来几年内可能会增加近一倍”，但纳帕特随后称，任何人数上的增加都需要得到瓦努阿图政府的批准。