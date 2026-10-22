（北京综合讯）中国工业和信息化部官员称，全球驾驶辅助已实现规模化应用，自动驾驶即将进入商业化推广阶段。

综合《每日财经新闻》与IT之家报道，中国工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚星期四（10月22日）在北京举行的2026世界智能网联汽车大会上说，全球智能网联汽车进入了辅助驾驶规模化落地与自动驾驶探索并行的新阶段，自动驾驶正处于一个从“能用”到“好用”跨越的关键时期。

中国长安汽车和北汽两家车企L3级自动驾驶产品去年12月获得附条件准入许可，是首批获得准入许可的相关产品，郭守刚透露，现阶段第二批准入试点工作正在进行。

他说：“我们将持续加强车辆运行监测和安全保障，及时总结经验，为智能网联汽车产品安全运行提供支持保障。”

郭守刚也指出，智能网联汽车创新融合应用，对产业治理体系提出新需求，特别是在人工智能、信息通信等新技术广泛应用背景下。系统更复杂、测试验证更困难、权责主体更多元，对产业治理体系的建设提出新的要求，“这些汽车政策法规工作的新特点，需要全球汽车产业共同来面对，协同来解决”。

中国工信部等九部门上月提出，到2030年，具备自动驾驶功能的汽车将实现规模应用，届时中国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列，中国国内新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比将分别达到70%与40%。