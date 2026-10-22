中共总书记习近平星期四（10月22日）在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上讲话，将长征历史与中共当前面临的党建、发展与安全任务相联系；强调要持之以恒推进全面从严治党，面对复杂的国内外形势要敢于斗争，并坚持中共对军队的绝对领导。

受访学者分析，习近平借长征90周年这个历史节点，将长征历史与领导人的核心地位、党建及国内外形势相连接，意在为中共二十届五中全会审议《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》稿，以及后续的干部建设和反腐铺垫政治氛围。

据新华社报道，“纪念中国工农红军长征胜利90周年大会”星期四在北京人民大会堂举行。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希，以及中国国家副主席韩正出席；赵乐际主持大会，约3000人参加。

长征是中国工农红军在1934年10月至1936年10月间，为摆脱国民党军队围追堵截而进行的战略转移，最终在陕甘地区会师。

习近平将长征胜利归因于中共的正确领导、坚定的革命意志、独立自主与实事求是，以及人民群众的支持。他特别提到，1935年1月召开的遵义会议事实上确立了毛泽东在中共中央和红军的领导地位，并强调毛泽东核心地位的确立对长征胜利具有决定性意义。他也说，长征精神彰显“忠诚的力量、真理的力量、正义的力量、团结的力量”。

习近平将长征精神与中国当下的发展任务相连接，指出中国正致力于全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标等，他将这一进程称为“党和人民的新长征”，并提出走好新长征路的“五个必须”。

在理想信念方面，他强调必须坚守中共的理想信念宗旨，并称这是共产党人的“魂”；牢记初心使命，全心全意为人民服务。在发展方面，必须坚定不移推动高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

在安全与斗争方面，必须勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，更好统筹发展和安全，随时准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，确保“中华复兴号”巨轮行稳致远。在国防建设方面，必须加快把人民军队建成世界一流军队，坚持中共对军队的绝对领导，推动军队赓续红色血脉，如期实现建军一百年奋斗目标。

在党建方面，必须坚持中共的全面领导和中共中央集中统一领导，持之以恒推进全面从严治党，不断实现“自我净化、自我完善、自我革新、自我提高”，增强中共的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范向《联合早报》分析，习近平讲话除了纪念历史，也借长征精神回应中国当前面临的外交、经济及安全挑战，同时将长征精神与全面从严治党和干部建设联系起来，为10月26日至29日召开的中共五中全会营造政治氛围。

对于习近平提到“忠诚”，丁树范认为，这与从严治党及《求是》上周刊登习近平1月在中纪委五次全会提到要警惕“两面人”的讲话相呼应，旨在通过历史叙事为当前纪律整顿提供依据。他推测，反腐和干部整肃将进一步深入，明年中共二十一次全国代表大会的中央委员人事调整幅度可能较大。

台湾开南大学人文社会学院教授张执中分析，与10年前纪念长征80周年相比，习近平如今已进一步巩固权力。当时习近平对党史的描述仍沿毛泽东、邓小平、江泽民和胡锦涛的路线展开，今年则直接讲述中共十八大以来的治理成果。

张执中进一步分析，习近平时代的新长征目标是建设社会主义现代化强国、以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，在此目标下，党员干部必须按领导人的要求行事。两位学者均认为，习近平强调毛泽东核心地位对长征胜利具决定性意义，意在凸显习近平自身核心地位对“新长征”的重要性。