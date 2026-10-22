日本关西经济联合会将于12月派团访华。

据日本共同社报道，日本关西经济联合会（简称关经联）星期四（10月22日）宣布，将于12月20日至22日派遣代表团访问北京，希望能与中国政府高级官员会谈。

日本关经联会长松本正义7月透露，正协调派遣代表团10月18日至23日访华。共同社8月引述消息人士称，中方接待窗口中国国际贸易促进委员会（中国贸促会）提出就变更日程进行磋商。

据悉，中方上述期间正忙筹备11月18日至19日在广东省深圳市举行的亚太经合组织（APEC）首脑会议。中方称10月期间难以接待日方代表团，关西工商界希望能与中国政要面对面会谈，因此认为延期是妥当的做法。

为争取在APEC首脑会议后实现访华，日本关经联再次就访问日程询问中方意见，据悉中方表示可以接待。

这将是关西经济界继2024年11月后首次访华。

除关经联和关西经济同友会、大阪商工会议所外，京都和神户的商工会议所等的高层也计划参加上述访华团。

日本关经联表示，尽管日中关系面临困难课题，但关西经济界希望再次确认双方的牢固纽带。

去年11月，日本首相高市早苗在国会答辩发表“台湾有事”论，触怒北京，令中日关系陷入低谷，官方乃至民间交流几乎停摆。日本议员和商界团体积极组织访华行，希望为恢复两国关系略尽绵力。