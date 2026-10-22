中国官方通报，中国人力资源和社会保障部副部长李忠获任辽宁省委常委、省委组织部部长。

据辽宁日报·辽望客户端星期四（10月22日）发布的消息，中共中央批准，李忠任辽宁省委委员、常委。省委决定，李忠任省委组织部部长。

公开资料显示，现年57岁的李忠是四川邻水人，1991年兰州大学行政管理学专业毕业，获法学学士；1998年北京大学企业管理专业在职研究生毕业，获经济学硕士。

李忠早年在中国国家体改委任职，历任人事处科员、副主任科员、主任科员等职，之后调任劳动保障部，历任医疗保险司工伤保险处处长、工伤保险司副司长、医疗保险司副司长等职。

2008年6月，李忠出任人社部医疗保险司副司长，其间挂职任安徽省黄山市委常委、副市长；人社部政策研究司副司长（主持工作），人社部政策研究司巡视员兼副司长（主持工作），2017年1月至2020年2月任人社部办公厅主任。

2020年2月起，李忠担任人社部副部长、党组成员，直至此番履新。