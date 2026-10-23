巴西总统选举将在星期天（10月25日）举行第二轮决选。与美国总统特朗普关系友好的巴西前总统博索纳罗之子、右翼自由党总统候选人弗拉维奥·博索纳罗与现任巴西总统卢拉的支持率咬得很紧。路透社报道，最新民调显示，弗拉维奥第二轮投票支持率为47%，卢拉46%。弗拉维奥在首轮投票中以47.03%得票率领先卢拉的45.16%，但由于两人均未获得超过50%的有效选票，才有了第二轮角逐。

作为拉美面积最大、人口最多、经济体量最大的国家，巴西在地区内举足轻重。近年来，拉美多国右翼力量上升，南美政治版图明显出现变化。有西方媒体形容，若弗拉维奥胜选，特朗普将拿下“门罗主义”在西半球“最后一块南美拼图”。

博索纳罗家族与美国总统特朗普关系友好。图为特朗普在2020年3月7日于佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园出席工作晚宴前，与时任巴西总统雅伊尔·博索纳罗合影留念。（路透社档案照）

受访学者分析指出，若右翼最终上台，巴西在政治与安全上将加速向美国靠拢，但中巴深厚的经贸与投资纽带，将限制巴西对华政策大幅转向；巴西不太可能退出金砖组织，但也可能不再积极推动合作。

在外交路线方面，45岁的弗拉维奥与80岁的卢拉形成鲜明对比。卢拉重视多边主义、金砖合作及全球南方国家的协调，积极推动中国投资巴西的能源、矿产、基础设施与科技领域。卢拉7月与中国国家主席习近平通话时，再次表达欢迎中企赴巴投资、深化人工智能等领域合作。

弗拉维奥较为亲美，他5月在华盛顿与特朗普会面后称，巴西拥有全球第二大稀土储量，若当选将与美国建立关键矿产战略伙伴关系，协助美国减少对中国稀土的依赖。弗拉维奥也试图强调经济务实，主张巴西不必在大国之间选边，并批评卢拉政府 “向美国宣战，却对中国谄媚讨好”。

巴西前总统博索纳罗之子、右翼自由党总统候选人弗拉维奥·博索纳罗10月18日在巴西圣保罗市保利斯塔大街举行的集会上。弗拉维奥在首轮投票中以47.03%得票率领先现任总统卢拉的45.16%。（法新社）

巴西政坛变局中最明显的“变”，预料体现在多边合作与敏感领域的政策调整。作为南美洲唯一的金砖成员国，巴西的立场牵动金砖内部协调与本币结算议题推进。弗拉维奥曾批评非美元结算，并表示将重新评估巴西是否留在金砖，必要时考虑退出。尽管这一表态未出现在他的竞选纲领中，但他仍主张重新评估巴西的参与方式。

受访学者认为，巴西不太可能退出金砖，变数在于未来是否降低参与度。巴西海军政治与战略研究中心研究员毛里西奥·桑托罗接受《联合早报》采访时指出，在弗拉维奥的父亲博索纳罗执政期间，巴西参与金砖积极性就较低，并曾尝试将合作议程转向公共安全等领域。

中国青年网报道，中国社会科学院拉丁美洲研究所助理研究员李兵也认为，弗拉维奥若当选，巴西退出金砖的可能性很小，但可能转为选择性参与，降低推动多边合作的意愿。他判断，中巴关系可能呈现“保经贸存量、降合作增量、弱战略联动”。

相比之下，中巴经贸联系的“压舱石”作用预料将持续。中国去年采购约8540万吨巴西大豆，占巴西全年大豆出口量的79%。铁矿石、石油和牛肉也是巴西对华出口重要商品，这牵动当地农业、矿业和能源行业的利益。最新数据显示，1月至9月，巴西超越沙特成为中国第二大石油供应国。

桑托罗指出，博索纳罗家族即使政治立场激进，也必须考虑来自农业、采矿和石油行业的压力，这些行业依赖中国市场。

此外，比亚迪、滴滴、吉利和华为等中国企业已深耕巴西市场，中资投资也从传统基础设施拓展至汽车、消费品与服务业。巴西中国商业理事会（CEBC）5月公布的数据显示，巴西去年成为中国海外投资的全球最大目的地，吸引中资约61亿美元（78亿新元），较前年增长45%。投资主要流向电力、矿业和汽车等领域。

中国汽车制造商比亚迪首款在巴西生产的插电式混合动力灵活燃料汽车今年8月4日在圣保罗州塞尔塔奥津霍举行的发布会上亮相。（路透社）

中国人民大学国际关系学院教授崔守军则认为，如果弗拉维奥当选，中巴经济合作可能变得更复杂。

他向本报分析，大宗商品贸易如大豆、铁矿石、石油等预计将延续；弗拉维奥强调欢迎能够“转让技术”的外资，因此电力、矿业和汽车等领域的一般性投资也未必会受到明显冲击。不过，巴西对华政策在支付体系、关键矿产和敏感行业投资审查等领域可能出现变化。弗拉维奥曾批评卢拉推动本币结算和发行人民币债券，并向美国贸易代表办公室提出，巴西即时支付系统PIX不应与“非西方”跨境结算安排对接，这涉及与中国银联的合作。

崔守军评估，在巴西的中企还可能面临更严格的新项目准入和并购审查；电信、数据等敏感行业的审查或将收紧，关键矿产项目可能面临更多来自美国资本的竞争；中企在巴西经营的政治风险与两国贸易摩擦或将增加。

从中美巴三方关系来看，巴西总统选举可能改变中巴政治互信的氛围及部分新兴领域的合作节奏，但不易撼动两国经贸联系基础。巴西瓦加斯基金会教授、卡内基国际和平基金会研究员奥利弗·施滕克尔在美国外交关系委员会10月发表的分析中说，巴西同时依赖中国和美国，“进一步向华盛顿或北京任何一方靠拢，都很难成为现实选项”。

至于巴西外交路线调整会否引发区域连锁效应，崔守军评估会造成“有限度”影响。他指出，中国是巴西、智利、秘鲁、乌拉圭等国重要贸易伙伴，这种结构性依存不会因政党轮替而改变，拉美右翼政府上台后普遍对华务实，阿根廷米莱政府就是例子。

他认为，乌拉圭外长的表态颇具代表性：中国显然是替代伙伴，但“我们不是和中国一起对抗美国”。崔守军判断，拉美区域对华策略是“对冲，而非选边”，巴西大选最值得关注的不是左右之分，而是巴西能否继续在中美之间保持战略自主、不选边站。