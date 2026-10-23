第二十届中共中央委员会的第五次全会，将从下星期一（10月26日）起一连四天在北京召开。除了各方关注的中央委员人事变更外，五中全会议程锁定在“持之以恒推进全面从严治党”。当局早前公布这项议程时，外界最初推测五中全会将聚焦反腐败，但“全面从严治党”的内涵显然不限于反腐败。

更多迹象显示，中共高层正寻求有效地全面加强对干部履职行为的监督与约束，且很可能进一步细化考核机制，五中全会的决议可能对中国吏治产生长远影响。与此同时，这几年来加码推进的高压反腐不仅不会松懈，还会持续深化；有观察人士甚至私下感叹，中共“真正的反腐”也许才刚开始。

中共中央政治局9月21日听取了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》稿征求意见的情况汇报，会议肯定这份《决定》稿实事求是总结了中共总书记习近平主政以来全面从严治党的成就和经验，深刻分析当前和今后一个时期党建面临的形势和任务，并对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署。这份文件稿在修改后，将提请二十届五中全会审议。