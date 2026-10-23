中国西藏那曲市巴青县星期四（10月22日）晚间发生7.0级地震，造成16人遇难，46人受伤，隔邻的青海也感受到强烈震动。

综合央视新闻和新华社报道，地震发生在星期四晚上10时33分，震源深度10千米，震中距青海省界约11公里，距青海杂多县城约152公里。震中附近平均海拔约4800米，周边人口稀少。

地震已导致11人重伤，35人受轻伤，房屋倒塌及受损情况339户，牲畜棚圈受损20座。报道引述中国地震台网速报消息称，此次地震是今年以来中国最大地震，上一次七级地震是2024年1月23日发生在新疆乌什的7.1级地震。

报道称，目前救灾物资已陆续抵达灾区，各方救援力量正在全力开展抢险搜救、伤员救治等各项抗震救灾工作。此外，地震发生后，国务院抗震救灾指挥部副总指挥、应急管理部部长张成中立即视频调度当地情况，要求尽快核实灾情，全力做好抢险救援、群众转移安置和震情监测等工作。

国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部启动国家地震灾害四级应急响应，派出工作组赶赴当地指导处置。

青海省玉树藏族自治州杂多县与巴青县相邻，交界乡镇震感强烈，部分房屋出现裂缝，暂未接到房屋倒塌和人员伤亡报告。