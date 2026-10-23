中共政治局委员、中国外交部长王毅在与到访的刚果（布）外长邦达会面时说，当前国际秩序受到严重冲击，中国愿同非洲共同维护发展中国家的正当权益。

中国外交部上星期五（10月16日）宣布，应王毅邀请，邦达将于10月19日至25日对中国进行正式访问。

据中国外交部官网消息，王毅星期四（10月22日）在北京与邦达举行会谈时说，刚果（布）是第一个同中国签署共同发展经济伙伴关系协定早期收获安排的非洲国家，两国各领域合作取得积极成果。

他表示，中方赞赏刚方恪守一个中国原则、支持中方维护核心利益的正当立场。中方也继续支持刚方走出符合国情的发展道路，把国家命运掌握在自己手中，反对一切外部势力的霸凌。

王毅指出，中方愿在两国元首战略指引下，同刚方规划好下阶段高层交往，加强战略对接，稳步推进务实合作，推动两国关系迈上新台阶。

他并称，中刚积极履行中非合作论坛共同主席国职责，推动北京峰会成果落实进展率接近100％。双方应继续密切协调，筹备好预定于2027年在刚召开的第十届部长级会议，推进中非合作的新一轮提质升级。

王毅强调，当前联合国作用遭遇挑战，单边主义、保护主义盛行，国际秩序受到严重冲击。中方支持非洲国家在国际舞台上发挥更大作用，愿同非方一道坚定维护发展中国家正当权益，推进国际关系实现民主化，构建符合南方国家共同愿望、更加公正合理的全球治理体系。

他提到，刚果（布）是国际调解院创始缔约国和世界人工智能合作组织创始成员国。双方要用好这些多边平台，加强沟通协调，维护公平正义。