中国科技巨企华为据报获中资银行150亿人民币（28亿新元）境外贷款。

在用于人工智能（AI）相关项目的晶片支出飙升的背景下，彭博社星期四（10月22日）引述知情人士透露，华为技术有限公司已从中资银行获得150亿元人民币贷款。

知情者称，这笔为期七年的离岸人民币贷款由六家中资银行提供，其中包括中国银行、中国建设银行和中国工商银行。由于涉及未公开事务，知情者要求匿名，并补充说所得资金将用于一般公司用途。

知情人士说，在最终确定这笔贷款之前，华为曾与多家跨国银行进行过试探性接洽。华为、中国银行、建设银行和工商银行暂未回应置评请求。

华为今年上半年在研发方面耗资1210亿元人民币，显示公司对资金的需求强劲。受上游存储元器件等零部件成本上涨及备货需求影响，华为上半年现金流由正转负，达399亿元人民币。

彭博汇编的数据显示，这是华为自2020年以来的首笔离岸银团贷款，当时公司获得118亿港元（19亿新元）贷款。

在2019年之前，华为不时向欧洲、美国和亚洲银行借贷数十亿美元的离岸贷款，直至美国在2019年通过实体清单、《2019财年国防授权法》（NDAA）以及出口管制等手段，从技术采购、供应链和市场准入等方面对华为实施全面封锁与制裁。

国际银行和西方金融机构出于合规风险、美债／美元结算系统限制以及声誉风险的考虑，纷纷减少或停止与华为的直接国际信贷业务。

面对外部压力，华为自2019年起转而更依赖国内中资银行（如中国银行、中国建设银行、中国工商银行等）以及离岸／境内人民币融资渠道来满足资金需求。