西藏7级地震 习近平：全力搜救最大限度减少人员伤亡
西藏自治区那曲市巴青县星期四（10月22日）晚间10时33分发生7.0级地震，震源深度10公里。那曲市抗震救灾指挥部公布，截至星期五（10月23日）上午5时20分，地震已造成16人遇难，54人受伤。目前救灾物资已陆续抵达灾区，各方救援力量正在全力开展抢险搜救、伤员救治等各项抗震救灾工作。 （中新社）
中国西藏那曲市巴青县星期四（10月22日）晚发生7级地震，造成至少16死54伤，中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出指示，要求全力开展搜救，最大限度减少人员伤亡。
据新华社报道，地震发生后，习近平高度重视并作出重要指示指出，西藏那曲市巴青县发生7级地震，造成重大人员伤亡。要全力开展人员搜救，全力做好伤员救治工作，最大限度减少人员伤亡。
习近平强调，灾区地处高海拔地区，天气寒冷，要密切监测震情和天气变化，科学实施救援，防止发生次生灾害。要抓紧调拨抢险救援物资，妥善安置受灾群众，抢修受损基础设施，切实保障人民群众生命财产安全。
中共政治局常委、中国国务院总理李强作出批示指出，要抓紧核实灾情，全力组织抢险救援和伤员救治，妥善转移安置受灾群众，尽最大努力减少人员伤亡。这次地震灾区位于高海拔地区且余震多发，应急管理部、地震局要会同有关方面进一步加强震情监测预测，严密做好灾害防范应对工作。
根据习近平重要指示和李强要求，应急管理部已派出工作组赶赴现场指导抢险救灾工作，西藏已组织力量全力开展抢险救灾，妥善安置受灾群众。目前，抗震救灾各项工作正在紧张有序进行。