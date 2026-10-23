西藏自治区那曲市巴青县星期四（10月22日）晚间10时33分发生7.0级地震，震源深度10公里。那曲市抗震救灾指挥部公布，截至星期五（10月23日）上午5时20分，地震已造成16人遇难，54人受伤。目前救灾物资已陆续抵达灾区，各方救援力量正在全力开展抢险搜救、伤员救治等各项抗震救灾工作。 （中新社）