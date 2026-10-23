由主席卡尔领导的美国联邦通信委员会（FCC）星期四（10月22日）通报，禁止使用华为监控晶片的两项设备在美国销售。这是FCC在新规通过后，首次行使职权。

据路透社报道，美国FCC说，当局禁止使用华为子公司海思半导体（HiSilicon）制造晶片的一款行车记录仪和一款无线视频传送器进入美国市场。FCC指该晶片专为“监控市场而设计”，并包括“人脸检测算法”。

美国FCC主席卡尔（Brendan Carr）说，视频设备含有列入FCC构成国安威胁清单的企业生产的监控晶片，“对国家和我们的人民构成显而易见且无法接受的风险”。

华为未立即回应置评请求，路透社未能立即联系上海思半导体。

FCC今年7月表决通过新规，禁止在美国销售含有被认定危害国家安全的中国企业关键硬件设备。

延伸阅读 美FCC禁止销售含高风险中企关键零部件设备

FCC列有一份对国安构成威胁的企业清单，华为和中兴通讯等中国电信设备商均在其中，相关企业的设备已被禁止在美国销售。

自2022年以来，华为等被列入清单的企业已无法为设备申请新的销售许可，但含有华为零部件的设备仍可获准进入美国市场。