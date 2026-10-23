中国媒体报道，中国饮料巨头娃哈哈董事长兼总经理许思敏辞职。许思敏也是娃哈哈法定代表人。

中国澎湃新闻引述知情人士报道许思敏辞职的消息。不过，知情人士称，许思敏还未完全离开公司，接任许思敏的具体人选，娃哈哈内部已有相关讨论，仍未最终敲定。

一名与娃哈哈集团有劳动纠纷诉讼的娃哈哈前员工也告诉澎湃新闻记者，他与娃哈哈集团的案件原定在下月开庭，但在收到开庭传票的当日下午，该案所属法院工作人员电话告知他，因娃哈哈集团法定代表人辞职，案子开庭日期可能会变更。

澎湃新闻星期四（10月22日）晚间联系许思敏求证，未获许思敏回应。

娃哈哈已故创始人宗庆后之女宗馥莉2025年9月向娃哈哈辞去公司法定代表人、董事及董事长等相关职务。娃哈哈集团之后在同年10月任命新高管，许思敏成为集团总经理，当时董事长职务空缺。

延伸阅读 宗馥莉卸任娃哈哈集团董事长

2025年11月27日的天眼查信息显示，娃哈哈发生工商变更，宗馥莉卸任法定代表人，变更为许思敏。同时，许思敏还任娃哈哈董事长、总经理职务。

虽然许思敏接任娃哈哈法定代表人、董事长、总经理职位，但天眼查APP显示，宗馥莉的持股比例未发生变化，她仍持有娃哈哈29.40%的股权。