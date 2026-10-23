知情人士称，为降低对中国大陆稀土的依赖，台湾“护国神山”台积电为旗下工厂设备寻找替代方案。

据路透社星期四（10月22日）引述三名知情者，报道上述消息。台积电这么做，旨在减少北京对稀土出口管制，影响台积电生产最先进晶片的工厂运营。

台积电上述举措首次被报道，凸显中国大陆对稀土的掌控，成为全球半导体业界的薄弱环节。北京去年对部分稀土矿物、磁铁和工艺技术等列入出口管制清单，要求企业为这些产品申请出口许可证。

稀土磁铁经常用于工业设备的驱动引擎，包括台积电高度机械化工厂内的器械。这些专用零件的短缺将干扰用于智能手机、人工智能系统、数据中心和国防供应链的晶片生产。

据三名获悉台积电计划的业界高管称，世界最大晶圆代工厂台积电已向在工厂机械化设备使用不含稀土成分引擎的供应商征询。其中一人称，台积电这么做是因为担心中国大陆稀土供应对工厂运营的潜在干扰。

其中两人说，目前仍处初步评估阶段，还未就全面采用不含稀土的设备。台积电拒予置评。

台积电上述举措，是响应在美国和台湾官方号召。美台官方此前分别提出，要降低对中国大陆稀土和关键矿物供应的依赖。

美国在台协会（AIT）处长谷立言今年6月在一场供应链韧性高峰会上说，关键矿物与稀土资源市场在全球都高度集中，已成为有心人的政治胁迫与破坏供应链的工具。美国正与包括台湾在内的盟友及伙伴合作，建立多元、安全且可靠的供应来源。

台湾经济部长龚明鑫今年2月说，政府将支持工研院开发稀土技术，计划在三年内建立一条试量产线，预估可满足约50%的台湾需求。