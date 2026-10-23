中国官方通报，拨出8000万人民币（1531万新元）支持西藏地震救灾和灾后重建。

据中国财政部官网消息，西藏那曲市巴青县星期四（10月22日）晚10时33分发生7级地震。

财政部、应急管理部星期五（10月23日）紧急拨付5000万元人民币自然灾害救灾资金，支持西藏开展地震应急抢险救援和受灾群众救助工作，重点做好人员搜救、受灾群众转移安置、排危除险等应急处置以及倒损民房修复等工作，最大限度减少灾害损失和人员伤亡。

财政部要求西藏自治区财政厅抓紧将资金拨付灾区，加强救灾资金监管，确保救灾资金全部用于灾区和受灾群众，切实保障人民群众生命财产安全。

另据中国国家发展改革委微信公号消息，根据《国家自然灾害救助应急预案》和西藏自治区灾害损失情况，国家发展改革委紧急安排3000万元人民币中央预算内投资，支持灾区基础设施和公共服务设施等灾后应急恢复建设。

截至星期五上午10时，西藏地震造成16死65伤，中国国家主席习近平作出指示，要求全力开展搜救，最大限度减少人员伤亡。

台湾政府的大陆委员会星期五在官网发布新闻稿，陆委会代表政府向中国大陆有关方面表达慰问之意，并已请海基会设法透过管道，掌握台湾人在相关地区的安危。