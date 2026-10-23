法国顶奢品牌爱马仕上季度在包含中国的业务区域未能实现销售额的增长，表明这家柏金包（Birkin）制造商也未能逃脱中国消费者收紧钱包的影响。

据彭博社报道，爱马仕星期四（10月22日）公布，按固定汇率计算，第三季度除日本以外亚太地区的收入持平，逊于分析师预期的1.55%增长。该地区是爱马仕最大市场，对集团总收入的贡献约为42%。

美国投资银行杰富瑞（Jefferies）分析师葛辛尼（James Grzinic）在报告中写道，这份财报“可能会让该公司今天备受煎熬”。

爱马仕股价在巴黎早盘一度下跌9%，今年以来累计下跌约40%，预计创下该公司1993年上市以来最差年度表现。

首席财务官哈尔古埃（Eric du Halgouet）在电话会议上告诉记者，中国的宏观经济环境不佳，除了地产和金融市场在挣扎之外，当局近期还对境外财富征税，这影响了最富裕的客户群体。爱马仕第三季度整体销售额增长4.3%，增幅低于预期。