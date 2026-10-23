中国足球协会宣布，米利西奇不再担任中国女足主帅。

中国足协星期五（10月23日）在官方微博账号作出上述宣布。

中国足协说，经双方友好沟通协商，考虑到安特·米利西奇（Ante Milicic）的个人家庭实际情况，协会决定安特·米利西奇不再担任中国国家女子足球队主教练，外教团队同步离任。

中国足协感谢安特·米利西奇及其外教团队在执教中国国家女子足球队期间的辛勤付出，祝愿他及其团队成员在今后的工作和生活中一切顺利。

中国足协接下来将结合队伍备战任务，研究确定国家女足下一阶段的教练组安排，扎实推进新周期队伍建设与奥运会预选赛备战工作。

现年52岁的米利西奇出生于澳大利亚悉尼，曾为澳大利亚前职业足球运动员、教练员，球员时代司职前锋。

他曾在澳大利亚职业联赛、荷兰甲级联赛和克罗地亚甲级联赛效力，2010年退役转任教练，2014年出任澳洲国家队助教，2019年2月任澳洲国家女子足球队主教练。

2024年5月，米利西奇出任中国女足主教练。任教期间，他带领中国女足获得2027年巴西女足世界杯参赛资格。

中国足协星期五在官网发布通知，公开选聘米利西奇的继任者，报名截至日期为下星期三（10月28日）。

通知介绍，中国女足新任主教练的任务目标，包括持续提升女足国家队竞技水平和国际足联排名；完成2027年女足世界杯、2028年洛杉矶奥运会女足项目比赛备战参赛目标任务；挖掘和培养优秀青年足球人才，配合协会完善大国家队体系建设。

通知提出，应聘者须持有有效的职业级教练员证书及执教执照，具有职业运动员及教练员经历，熟悉女足训练规律，具备成熟系统的足球理论知识，并能够完成中国足协制定的赛事目标，接受定期技术督导、阶段考核和年度绩效评估。

通知明确，应聘者年龄原则上应在55周岁以下，执教实绩突出、大赛经验丰富者可适当放宽，国籍不限。