中共下周召开二十届五中全会聚焦全面从严治党。政治局星期五（10月23日）召开会议，要求以更高标准、更实举措抓好全面从严治党各项工作，保持惩治腐败高压态势，把严的基调一贯到底，建设风清气正的政治机关。

据新华社报道，中共总书记习近平星期五主持召开政治局会议，审议《关于二十届中央第七轮巡视情况的综合报告》，还研究了其他事项。

会议指出，在以习近平为核心的党中央领导下，二十届中央第七轮巡视工作深入扎实、成效明显。从巡视看，中央和国家机关工作取得积极进展，但也存在一些问题，必须高度重视，严肃认真解决。

会议要求压实整改责任、加强整改监督，督促被巡视中共党组织结合学习贯彻习近平党建思想，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，抓好巡视反馈问题整改，动真碰硬、真改实改。

会议并强调，中央和国家机关是践行“两个维护”的第一方阵，要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化履职尽责的政治担当，坚决贯彻落实党中央重大决策部署。

“两个维护”指的是维护习近平党中央的核心、全党的核心地位；维护党中央权威和集中统一领导。

会议还要求持续深化改革攻坚，认真抓好改革任务落实。增强时时放心不下的责任感，加强风险隐患源头防控、排查整治，更好统筹发展和安全。加强领导班子建设，增强班子凝聚力战斗力，促使领导干部带头干事创业、攻坚克难。