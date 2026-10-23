中国西藏那曲市巴青县星期四（10月22日）晚10时33分发生7级地震，造成严重人员伤亡。专家对这场地震的研究分析称，这是一次拉张型破裂，属于1900年代羌塘地块的一次能量释放，原震区及附近地区近几日仍有可能发生有感地震。

据中国人民网报道，截至星期五（10月23日）上午9时，西藏那曲市巴青县共记录到3级及以上余震23次，其中3至3.9级地震18次，4至4.9级地震五次，最大余震4.3级。

地震发生后，中国地震台网中心组织专家对这次地震进行研究分析，巴青7级地震震中位于青藏高原的羌塘地块内部，距离地震最近的断层为巴青-类乌齐断裂，距离约2公里。

专家指出，印度板块与欧亚板块碰撞造成的青藏高原隆升、地壳缩短增厚和广泛的高原变形，是控制中国大陆西部构造变形的主要动力学机制。青藏高原内部地区同时受到南北向挤压和东西向拉张作用，高原内部发育有近南北向和近东西向的两种典型断裂。震源机制解结果显示，这巴青7级地震为一次拉张型破裂，与区域构造特征基本一致。

专家介绍，在这种强烈地壳形变作用下，羌塘块体及周缘断裂带活动尤为强烈。1900年以来，羌塘地块共发生7级以上地震六次（含这次巴青7级地震），其中最大地震为1997年11月8日西藏双湖7.5级地震。

专家称，巴青7级地震震中周边200公里范围内没有发生过7级以上地震，共发生6级以上地震九次，最大地震为1971年4月3日青海杂多6.5级和1971年5月23日西藏聂荣6.5级地震，空间距离最近的为1994年6月30日青海杂多6.3级地震（距离约42公里），时间最近的为2021年3月19日西藏比如6.1级地震。因此，这次地震属于羌塘地块的一次能量释放。

专家续称，根据区域构造特征、历史地震活动水平、序列特点及地球物理观测等综合分析认为，原震区及附近地区近几日仍存在发生有感地震的可能。

截至星期五上午1时，西藏巴青县7级地震造成16死76伤，中国国家主席习近平作出指示，要求全力开展搜救，最大限度减少人员伤亡。