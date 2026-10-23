针对美国五角大楼宣布完成对美30所大学的研究安全审查，这些高校已终止80多个合作关系，当中包括与列入限制名单的中国实体，中国商务部促美方停止对中国科研机构采取歧视性措施。

中国商务部发言人星期五（10月23日）在官网就美国防部公布科研安全审查结果事答记者问时说，中方一贯反对美方泛化国家安全概念，将科研领域交流合作政治化、武器化、工具化，并对中国科研机构进行无理的“污名化”指责。

发言人指出，美方的做法实质上是在胁迫美国科研机构“选边站队”，蓄意破坏中美正常科研合作，只会削弱美自身的科技进步与创新发展，搬起石头砸自己的脚。中美加强科研合作符合双方共同利益，搞限制“脱钩”只会损人害己。

发言人称，中方敦促美方尊重事实，顺应全球科技交流合作的普遍规律与时代潮流，立即停止对中国科研机构采取歧视性、限制性措施的错误做法。中方将采取必要措施，维护中国科研机构的正当合法权益。

美国战争部星期一（10月19日）在官网宣布，顺利完成对美国30所大学的初步研究安全审查，这些院校均已识别并完全消除与列入《国防授权法》“第1286条”名单的受关注外国实体所建立的合作关系。30所大学因此终止了80多个合作关系。

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战争部星期一说，这些大学所采取的终止合作关系行为，有的涉及被纳入名单的受关注实体，有的则是“预防性”措施，涉及的实体并未被明文列入名单。

五角大楼的声明没有直接点名中国实体，但列入名单的受关注实体主要位于中国。

“第1286条”名单依据2019年《国防授权法》设立，旨在识别对美国科研项目和国家安全构成风险的外国高校和研究机构。

战争部今年7月公布的最新名单列入130家受关注的外国学术和研究机构，其中有88家在中国，其余位于俄罗斯及伊朗。

被列入“第1286条”名单的中国实体，包括各军事院校和国防科技实验室、中国科学院，以及复旦大学、上海交通大学、山东大学、北京理工大学，北京邮电大学、清华大学战略与安全研究中心等。