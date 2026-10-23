中共安徽省委星期五（10月23日）选出新一届领导班子，13人当选第十二届安徽省委常委，二十届中央委员李乐成连任省委书记。

据新华社报道，中共安徽省第十二次党代会星期四（22日）闭幕后，第十二届省委星期五举行第一次全体会议，李乐成连任省委书记，王东伟、单向前也分别连任省委副书记；三人今年9月才履新现职。单向前同时也继续兼任省委秘书长。

李乐成9月23日接替梁言顺，担任中共安徽省委书记。新华网报道，64岁的梁言顺因年龄原因不再担任这一职务。

公开简历显示，李乐成今年61岁，湖北监利人，是中共二十届中央委员。他曾任湖北省委常委、襄阳市委书记，湖北省委常委、常务副省长，辽宁省省长等职；2025年任工业和信息化部党组书记、部长，至此番履新。

其它星期五当选的10名中共安徽省委常委，包括组织部部长孙红梅，省纪委书记许永锞，常务副省长蔚盛斌，合肥市委书记覃卫国，省军区政委王金良，副省长、省公安厅厅长范付中，副省长、宣城市委书记何淳宽，组织部常务副部长桂桢，池州市委书记朱浩东，以及淮北市委书记蒋曦。

中共安徽省第十二届纪委星期五也举行第一次全体会议，选举许永锞为省纪委书记，陈学东、李敏、时志远、金更华为省纪委副书记。

安徽省第十二次党代会星期一（19日）上午在合肥开幕，星期四（22日）下午闭幕。据《安徽日报》报道，李乐成在党代会闭幕会上发表讲话，要求牢固树立和践行正确政绩观，团结带领安徽全省广大党员、干部群众锚定目标、只争朝夕、接续奋斗，奋力开创安徽各项事业发展新局面。

李乐成并要求旗帜鲜明讲政治，不折不扣推动中央决策部署在江淮大地落地生根，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

“两个确立”指的是确立习近平中共中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。“两个维护”则指维护习近平党中央的核心、全党的核心地位；维护党中央权威和集中统一领导。

李乐成要求全力以赴抓发展，以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，抓住用好多重国家发展战略叠加机遇，以钉钉子精神和创新性举措培育壮大新质生产力，推动经济持续向新向优向好发展。

他并要求持之以恒强党建，深入贯彻习近平党建思想，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，巩固发展良好政治生态。