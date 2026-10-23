中国官方公布，德国总统施泰因迈尔时隔八年再次访华。

中国外交部发言人毛宁星期五（10月23日）在例行记者会上宣布，应中国国家主席习近平邀请，德国总统施泰因迈尔将于10月27日至31日对中国进行国事访问。

毛宁在介绍施泰因迈尔访华行程时说，这是德国总统时隔八年再次访华。访问期间，中国国家主席习近平将同德国总统施泰因迈尔会谈，中国总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际将会见，就双边关系和共同关心的问题交换意见。除北京外，德国总统施泰因迈尔还将访问安徽省。

毛宁指出，作为世界第二和第三大经济体，中德全方位战略伙伴关系健康稳定发展，符合双方利益，也承载着欧洲和世界的期待。建交54年来，互尊互信是中德关系的稳定基石，互惠互利是中德合作的成功密码，两国在紧密协作中凝聚战略共识，在务实合作中实现共同繁荣，造福两国人民。

她说，德国总统施泰因迈尔是中国人民的老朋友，为中德关系发展作出积极贡献。中方愿同德方以此访为契机，巩固互信、深化合作、共谋创新，推动中德关系取得更大发展，助力中欧关系行稳致远，为世界注入更多正能量。

彭博社上周引述知情人士透露，德国政府将要求欧盟采取贸易保障措施，限制更多行业的中国商品进口，并敦促负责欧盟贸易政策的欧盟委员会在今年底前提出具体方案。

据彭博社报道，德国总理默茨星期三（10月21日）在柏林全球对话会议的一场讨论中说：“我们并不寻求冲突”，“（不过）我们必须做好自我防卫、保护我们产业的准备。”

他强调，尽管欧盟需要保护自身免受新一轮产能过剩和货币低估问题的冲击，但欧盟仍将寻求避免与中国发生贸易冲突。