中国官方星期五（10月23日）发布意见，提出以人工智能赋能高质量发展为契机，以适应技术发展促进高质量充分就业为目标，拓展新兴领域人工智能就业新空间，加快开发人工智能领域新职业。

据新华社报道，中国国务院办公厅日前印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》（简称《意见》），对相关工作作出部署。

《意见》强调，要坚持投资于物和投资于人紧密结合，坚持就业优先导向，以构建就业友好型发展方式为方向，积极增强人工智能创造就业机会、赋能传统岗位、提升就业质量、激发创业活力的正面效应，有效减缓人工智能应用就业替代影响，努力实现技术进步、产业升级与就业促进、民生改善相协调的包容性发展。

《意见》部署了六个方面18项主要任务，其中包括培育中小微企业稳岗扩岗新动能，创造人工智能领域就业创业新模式；挖掘传统领域人工智能就业潜能，建立人工智能应用就业风险评估机制；运用人工智能助力就业政策落实，提高就业服务智能化水平，加大转型转岗就业支持力度；优化适应人机协同的劳动者权益保障制度，完善灵活就业、新就业形态劳动者社会保障制度，健全适应人工智能技术发展的收入分配机制等。

中国官方上周称，今年前三季城镇新增就业1052万人，就业形势总体稳定，中国也将开展适应人工智能（AI）发展促就业行动和农民工就业促进行动等。