美国花旗集团获准在中国设立全资证券公司，为历时近五年的申请之路画上句号。在此期间，花旗集团一直面临来自华盛顿和北京两地的监管阻力。

中国证监会星期五（10月23日）正式发布批复，核准设立花旗证券（中国）。这家由花旗环球金融控股有限公司的外资独资券商，成为国内第七家外资独资证券公司。

根据证监会的批复，新公司的注册资本为12亿元人民币（约2.3亿新元），注册地为上海，业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营。股东结构中，花旗环球金融控股有限公司作为唯一股东，出资额与出资比例均为100%。

彭博社引述熟悉花旗集团战略的人士称，花旗集团将中大型民营企业视为下一代企业领军者，并押注于及早与这些企业建立银行业务关系，使自己成为它们寻求融资时的首选机构。

该人士称，随着这些企业通过全球供应链不断扩张，这种关系最终也有望为花旗集团打开大门，协助它们在中国境内资本市场融资。

花旗中国于2021年11月提交全资券商牌照申请，此前与东方证券的合资投行业务已于2019年退出，此后转为申请设立全资券商，并于2024年2月4日获得证监会反馈。

在花旗集团获得批准之前，高盛集团和摩根士丹利等已先后在中国设立证券公司。报道指出不过，中国经济增长放缓，资本市场活动长期低迷，这些机构的投资回报仍然有限。

继上周批准两家日本金融机构开展相关业务后，北京如今又批准花旗集团的申请。这显示即使中国境内股市近期出现大幅抛售，中国仍持续推进资本市场开放。