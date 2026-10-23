湖南高校界的反腐行动持续。中国呼吸内科知名专家、湖南中医药大学原党委书记戴爱国被查。据通报，他是主动“向组织交代问题”。

中纪委监委网站星期五（10月23日）通报，戴爱国涉嫌严重违纪违法，已主动向组织交代问题，目前正接受湖南省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，戴爱国是湖南邵阳人，今年60岁，中山医科大学内科学呼吸专业硕士研究生，同济医科大学呼吸专业博士研究生。

戴爱国早年从事呼吸内科临床与教学工作，1999年起担任医院院长，2002年进入湖南省马王堆疗养院，此后长期担任院长等领导职务。2016年进入省级卫生行政系统，2019年转任湖南中医药大学校长。

根据湖南中医药大学2023年公布的简历，他主持完成国家自然科学基金项目六项、省部级科研课题60余项，发表专业论文300余篇，享受国务院政府特殊津贴。

去年10月以来已有多位湖南高校领导被查。去年10月，中南大学原校长张尧学备查，随后中南大学原副校长郭学益被查；今年7月，湖南省政协原副主席、南华大学原校长张灼华被查，随后南华大学校长夏昆任上被查。

今年1月，中央纪委五次全会将教育列为重点反腐领域之一。3月，教育部进一步部署深化教育领域腐败整治工作。

今年8月，湖南省教育厅召开全省深化教育领域腐败整治交流推进会，要求紧盯教育领域重点问题、多发频发问题和隐形变异苗头，强化政治监督，严肃查处风腐案件，推动从整改向系统治理拓展。