中共河南省委星期五（10月23日）选出新一届领导班子，13人当选第十二届河南省委常委，二十届中央委员周祖翼连任省委书记，河南省副省长、省公安厅厅长郑海洋等四人新当选河南省委常委。

据新华社报道，中共河南省第十二次党代会星期五闭幕后，第十二届省委举行第一次全体会议选举，周祖翼连任省委书记，王陆进、张巍也分别连任省委副书记；其中周祖翼和王陆进今年9月才履新现职。

周祖翼9月23日接替刘宁，担任中共河南省委书记。新华网报道，64岁的刘宁因年龄原因不再担任这一职务。

公开简历显示，周祖翼今年61岁，浙江天台人，是中共二十届中央委员。他早年长期在上海任职，曾任同济大学党委书记，中央组织部部务委员兼干部二局局长，中央组织部副部长，中央机构编制委员会办公室主任，人力资源和社会保障部党组书记、部长等职，2022年11月任福建省委书记。今年9月调任河南省委书记，是他担任的第四个正省部级职务。

其它星期五当选的10名中共河南省委常委，包括省纪委书记秦国文，省组织部部长王刚、常务副省长张敏、郑州市委书记王崧、洛阳市委书记陈春江、省委秘书长李涛。

四名新晋中共河南省委常委，则包括副省长、省公安厅厅长郑海洋，省军区政委张路刚，许昌市委书记杨小菁，三门峡市委书记徐相锋。

公开资料显示，郑海洋今年56岁，来自江苏盐城， 公共管理硕士。他曾任北京首都国际机场公安分局局长，北京市海淀区副区长、市公安局海淀分局局长，北京市公安局中共党委委员、政治部主任等职，于2019年12月任公安部十局（铁路公安局）局长、党委书记。

2023年1月，郑海洋仕途首次离开北京，履新河南省政府副省长、省公安厅厅长。

张路刚持少将警衔，历任北京军区政治部组织部组织处处长，中央军委纪委驻中部战区纪检组成员，武警第二机动总队副政委兼中共纪委书记。

杨小菁是新一届中共河南省委中，年级最轻的新晋常委，生于1977年3月，还未满50岁。她籍贯江苏无锡，法学硕士，早年在上海工作多年，曾任上海市静安区人民检察院干部、书记员，后官至上海市青浦区区长。

杨小菁2024年10月首次跨省，出任河南省许昌市市长，隔年2月升任中共市委书记，直至此次履新。

徐相锋今年55岁，来自河南清丰，毕业于天津大学技术经济与系统工程系技术经济专业、电子系无线电技术专业，拥有双学士，还是中国人民大学公共管理学院公共管理硕士。

徐相锋早年担任中原石油勘测局油建公司计划经营科干部、助理经济师，之后30年仕途从未离开河南，曾先后在省内多个县市任职，包括濮阳市、中牟县、郑州市、巩义市、许昌市，2019年在中共洛阳市委常委任上援疆，2020年至2023年兼任新疆哈密市委副书记。

徐相锋2023年改任河南省三门峡市市长，2025年升任市委书记，直至此次履新。

中共河南省第十二届纪委星期五也举行第一次全体会议，选举秦国文为省纪委书记，王为民、于燕、宋春波、顾恒东为省纪委副书记。

河南省第十二次党代会星期二（20日）上午在郑州开幕，星期五上午闭幕。