美籍华裔刑事鉴识专家李昌钰博士在扬州墓园安葬。李昌钰妻子蒋霞萍对中国媒体透露，此次安葬的是丈夫的一半骨灰，另一半留在美国，或与其前任妻子合葬。

综合大皖新闻、红星新闻报道，李昌钰博士追思暨安葬仪式于星期五（10月23日）在扬州墓园举办。

追思现场的路边摆满花篮、花圈。据报道，在纪念花圈上，李昌钰最多的称谓是“神探李昌钰博士”。有人写道：“怀仁持证，一世留光慰世间；鉴迹寻踪，千案凭证明真伪。”

纪念花圈署名者包括警界、检察机关、卫健系统人士，也有律师、法医、海外博士班全体学生等。华东政法大学刑法学学院、浙江音乐学院、扬州大学法学院、鉴证机构也送去纪念。

李昌钰博士夫人蒋霞萍携先生灵骨10月18日回到江苏扬州。蒋霞萍是扬州人，李昌钰的第二任妻子，她和李昌钰婚后曾在扬州家中居住过，她表示“把先生安葬在扬州，就是带他回家。”

“我们走遍世界许多地方，包括回如皋，住的都是宾馆。只有回扬州，我们住的是家里。”

蒋霞萍也在追思会现场与先生泪别，称“这么多天你还跟我在一起，但是今天我要把你放在这里。没事，你等我18年，我也跟你合葬。”

蒋霞萍也对媒体透露，李昌钰的骨灰已一分为二，一半安葬于扬州，另一半则留在美国，交由他与第一任妻子宋妙娟所生的亲生子女处置，或与前妻合葬。

李昌钰1938年11月出生于中国大陆江苏如皋，后随家人移居台湾，自1975年加入纽黑文大学；1998年至2000年间，李昌钰出任康涅狄格州公共安全厅厅长及州警总监，成为全美首位担任州级警界最高职位的华裔。

李昌钰的鉴识生涯跨越半个世纪，足迹遍布全球46个国家，出庭作证上千次，曾参与调查辛普森杀妻案、美国总统肯尼迪遇刺案重审、九一一恐袭事件等多宗震惊全球的大案，以及新加坡的高文父子双尸案。